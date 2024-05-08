Elisabeth Moss’tan Angelina Jolie itirafı: İnanılmaz derecede korkutucuydu

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Elisabeth Moss’tan Angelina Jolie itirafı: İnanılmaz derecede korkutucuydu
Elisabeth Moss, yıllar önce beraber rol aldığı Angelina Jolie hakkına çarpıcı bir itirafta bulundu.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Elisabeth Moss yakın zamanda Kelly Ripa'nın "Let's Talk Off Camera" podcast'inde yeni dizisi "The Veil"in tanıtımını yaparken yer aldı.

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1999 yılında rol aldığı "Girl, Interrupted"ın "korkutucu" ama heyecan verici setini değerlendiren Moss, filmi çektiğinde yaklaşık 15 yaşındaydı ve şizofreni hastası bir yanık kurbanı olan Polly Clark'ı canlandırdı.

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Moss, başrollerini Winona Ryder ve Angelina Jolie’nin üstlendiği "Girl, Interrupted"da, iki kadın oyuncu arasındaki gerginlik nedeniyle film setinin doğal olarak iki gruba bölündüğünü söyledi.

“Winona Ryder grubu ve Angelina Jolie grubu olarak iki grup vardı” diyen Moss, kendisinin Winona Ryder grubunda olduğunu belirterek “Angelina Jolie grubu gerçekten harikaydı ama beni korkutmuştu. O grupta bulunabileceğime dair hiçbir fikrim yoktu.” dedi.

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Sözlerine devam eden Moss, "O zamandan beri Angelina ile konuştum ve çok tatlı biri ama o zamanlar inanılmaz derecede korkutucuydu." Diyerek o dönem Angelina Jolie’den çekindiğini ifade etti.

Bu konuyu daha sonra hiç Angelina Jolie ile konuşmadığını söyleyen Moss, “Zaten neden bahsettiğim hakkında hiçbir fikri olmayacağına eminim. Kesinlikle onun grubunda olacak kadar havalı değildim.” diyerek sözlerini noktaladı.

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