Eliyle yılan balığı yakaladı. Burası Adana fark burada...

Birçok ilginç olayın yaşandığı Adana’da bir kişi göl kenarına giderek eliyle yılan balığı yakaladı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, eliyle yılan balığını kıyıya doğru fırlatan kişi, balığın üzerine basarak eline alıp olay yerinden uzaklaştı.

ADANA’DA SIRADAN BİR GÜN

Yaşanan olayı gören bir kişi, “Adana’da sıradan bir gün” diyerek o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.

ADANA’DA SICAKTAN BUNALAN BİR KİŞİ GÜNEŞE ATEŞ ETMİŞTİ

Adana’da geçtiğimiz yıllarda sıcaktan bunalan bir kişi silahını çekerek güneşe ateş etti. Yaşanan olay sonrası Seyhan Belediyesi, Adana sokaklarında anons yaparak, “Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz” ifadelerini kullandı.