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Murat Yıldırım bağış için fasulyelerini satan Fatma teyzeyi anlattı. “Ellerinden öperim”

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Bağış için gelen telefonlara bakan Murat Yıldırım, fasulyelerini satıp bağış yapan Fatma Teyze’yle yaptığı görüşmeyi anlattı. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:08
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“Ellerinden öperim” Murat Yıldırım bağış için fasulyelerini satan Fatma teyzeyi anlattı

Murat Yıldırım bağış için fasulyelerini satan Fatma teyzeyi anlattı. “Ellerinden öperim”
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TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yapıldı.

Ortak yayında yardım toplayan ünlü isimler arasında Murat Yıldırım da vardı. 

Yıldırım bugün yaptığı paylaşımla dün bağış yapmak için kendisiyle konuşan Fadime Hanım'dan bahsetti ve "Dün canlı yayında Fadime teyze aradı. Fasulyelerini satmış 200 lira vereceğim oğlum dedi. Dedim Fadime teyze kaç yaşındasın “Dur oğluma sorayım” dedi, sordu “53’ün üstüymüş oğlum” dedi. Ellerinden öperim…" dedi. 
 

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