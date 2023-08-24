Elma Alzheimer’a savaş açıyor. Bilim insanları açıkladı

Editör: İsa Karaarslan
İnsanların doğal besinlere yönelmesi birçok korkutan ve ölümcül hastalıkla savaşmasında etkili rol oynuyor.
Doğal besinlerden birisi olan elmanın ölümcül sonuçları olan Alzheimer’a iyi geldiğini ortaya çıkması dikkat çekti.
ELMAN ALZHEİMER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLİYOR
Avustralya’nın Sidney kentinde çalışan gıda bilimcisi Dr. Vincent Candrawinata, düzenli olarak elma yemenin hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren iyi kanıtlar bulunduğunu dile getirdi.
ELMANIN FAYDALARI
-Uykuya dalmayı kolaylaştırıyor
-Elma kansere karşı koruyor
-Elma, kötü kolesterolü düşürüyor
-Kabızlığa Faydalı
-Elmanın faydaları arasında cilde canlılık vermesi de var
-Dişleri temizliyor
-Parkinson’a karşı koruyor