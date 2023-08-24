Elma Alzheimer’a savaş açıyor. Bilim insanları açıkladı

Avustralyalı bir bilim insanı elmanın Alzheimer’a savaş açtığının ortaya çıkardı.

Elma Alzheimer’a savaş açıyor. Bilim insanları açıkladı

Editör: İsa Karaarslan

İnsanların doğal besinlere yönelmesi birçok korkutan ve ölümcül hastalıkla savaşmasında etkili rol oynuyor.

Doğal besinlerden birisi olan elmanın ölümcül sonuçları olan Alzheimer’a iyi geldiğini ortaya çıkması dikkat çekti.

ELMAN ALZHEİMER HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTABİLİYOR

Avustralya’nın Sidney kentinde çalışan gıda bilimcisi Dr. Vincent Candrawinata, düzenli olarak elma yemenin hafızayı geliştirebileceğini ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren iyi kanıtlar bulunduğunu dile getirdi.

ELMANIN FAYDALARI

-Uykuya dalmayı kolaylaştırıyor

-Elma kansere karşı koruyor

-Elma, kötü kolesterolü düşürüyor

-Kabızlığa Faydalı

-Elmanın faydaları arasında cilde canlılık vermesi de var

-Dişleri temizliyor

-Parkinson’a karşı koruyor

Öne Çıkanlar
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını açıkladı. Piyasalar rahatlayacak mı hayal kırıklığı mı yaşayacak
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir?
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat Sağlık
Bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Sivilcelere dikkat
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı Spor
Arda Turan beğendi. Eyüpspor transferi için bonservis rekoru kırmayı göze aldı
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti Dünya
İngiltere'de 24 bin doktor greve gitti
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Yılbaşından itibaren 1102 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Güncel
Samsun'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı Magazin
Hande Erçel ile Burak Deniz'in yeni dizisinde olay sahne. Yorum yağdı