Elma ile gelen güzellik formülleri ortaya çıktı

Elma, hem sağlığımız hem de cildimiz için çok faydalı bir meyve olduğu bildirildi.

İşte elmanın sağladığı bazı yararlar:

Güneşten Korur

Elma, güneşin zararlı ışınlarına karşı bizi koruyan özel bileşikler içerir. Elma, güneş yanıklarını iyileştirmeye ve soyulmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Bunun için, rendelediğiniz bir elma ile bir çay kaşığı gliserin karıştırın ve cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın.

Göz Altı Morluklarına ve Şişliklerine İyi Gelir

Gözlerinizin altına yerleştireceğiniz elma dilimleri, göz altı morluklarını ve şişliklerini azaltabilir. Başka bir seçenek olarak, 2 yemek kaşığı elma suyu ile rendelediğiniz bir patatesi karıştırın ve şişmiş gözlerinize sürün. Üzerini ılık bir bezle kapatın. 10-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın.

Elma Harika Bir Toniktir

Elma ve elma sirkesi, cildinize sıkılık ve canlılık veren tonik etkisi yaparlar. Elma sirkesi, gözeneklerde biriken ve sivilceye neden olan yağı temizlemeye yardımcı olur. Elma suyu da cildin PH dengesini sağlar ve cildin fazla yağ üretmesini önler. Yapmanız gereken tek şey, bir pamuk parçasına elma sirkesi döküp yüzünüzü silmektir. Elma sirkesi, tonik gibi çalışır ve sivilceleri cildinizden uzaklaştırır.

Cildi Parlak ve Pürüzsüz Yapar

Elma, cildinizi ışıldatma, aydınlatma ve pürüzsüzleştirme gücüne sahiptir. Bunun nedeni, elmanın cildinizi pürüzsüz ve genç tutacak kollajen açısından zengin olmasıdır. Özellikle kırmızı elma yemek, cildinize pembe bir ışıltı verir.

Cildi Nemlendirir

Elma, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda temizler. Bunun için yapmanız gereken tek şey, bir elma dilimi kesip suyu yüzünüze gelene kadar sürmektir. Bu işlem, vücudunuzdaki yağ dengesini sağlarken, yüzünüze nem verir.

Yaşlanma Belirtilerini Azaltır

Elma maskesi, soluk ve kırışık cildinizi yenilerken, düzenli elma yemek de ince çizgileri ve kırışıklıkları gidermenize yardımcı olur. Rendelediğiniz bir elmayı yüzünüze yayın ve 10-20 dakika yüzünüzde tutun. Bu maske, yüzünüzdeki kırışıklıkları azaltırken, cildinizi onarır ve temizler.