Elma kompostosu hem sağlıklı hem de lezzetiyle sevdiği bir içecek. Mevsimindeki elmalarla sizde mutfağınızda sağlıklı elma kompostosu hazırlayabilirsiniz. Peki, elma kompostosu nasıl yapılır? Elma kompostosu püf noktaları neler?

ELMA KOMPOSTOSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 5 adet taze elma

- 6,5 su bardağı içme suyu

- 2 yemek kaşığı taze limon suyu

- 1,5 su bardağı toz şeker

- Ayrıca 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil, 1 adet yıldız anason ekleyebilirsiniz.

ELMA KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Elmaların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyin. Dilerseniz elmaları dört eş parçaya bölebilirsiniz.

Elmaları küp küp doğrayın ve derin bir tencereye alın.

Limon suyu ile elmaları ovup, temiz su ve şekeri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın.

Ekstra lezzet isteyenler için tarçın, karanfil ve yıldız anasonu ekleyin.

Elmalar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin ve ardından ocaktan alarak soğumasını bekleyin.

Soğuyan elma kompostosunu isteğe bağlı olarak taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.