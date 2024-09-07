Elma satın alırken dikkat. Geçen yıl 905 ton elmada kalıntı tespit edildi

Türkiye genelindeki 5 elmadan 1'inin üretildiği şehirde çiftçiler, yeni sezona hazırlıkların devam ediyor. Elma hasadı, eylül ve ekim ayları arasında başlayıp, yaklaşık 2 ay boyunca devam ediyor. Gelendost ve Eğirdir ilçeleri başta olmak üzere genel olarak 'Granny Smith', 'yarı bodur', 'starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiliyor. Yaklaşan elma hasadı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, üreticilere ciddi uyarılarda bulundu. Geçen seneki hasat döneminde 905 ton elmada kalıntı belirlediklerini üreticilere cezai işlem uyguladıklarını ifade eden Tuğrul, kalıntıların yasaklı ilaçların kullanılması sebebiyle ortaya çıktığını belirtti.

HASAT ÖNCESİ VE SONRASI NUMUNE ALIMI

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, "İlimizden elma ihracatı birçok ülkeye olmakla beraber geçen yıllarda Hindistan ağırlıklı çalışmaktaydık. Bu sene Hindistan pazarının daralmasıyla ülkemizin farklı yerlerine ve yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Önemle üzerinde durmak istediğimiz konu, elmadaki kalıntıdır. Bu konu bizim için çok önemli. İhracatta özellikle yasak ilaçların kullanılması elma üzerinde kalıntıyı artırmaktadır. Bu da bizim ihracatımızı engellemektedir. Halk sağlığı, dolayısıyla vatandaşın sağlığı bizim önceliğimiz olduğundan biz de sık sık kalıntıyla ilgili elma üzerinden numuneler almaktayız. Hasat öncesinde ve hasat sonrasında ihracata gidecek her üründen numune alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİYE CEZA UYGULAMAK ZORUNDA KALDIK"

Geçen sene elma hasat döneminde bazı üreticilere cezai işlem uyguladıklarını belirten Mehmet Tuğrul, "Önemli sorunlardan biri; ihracata giden ürünlerimizin geri dönmesi veya yurt dışından hasatla ilgili, hasattan sonraki kalıntıyla ilgili sorunlardan dolayı zaman zaman sıkıntılar çekmekteyiz. 2023'ten şu ana kadar kalıntı nedeniyle kirazda 7 üreticimize, kayısıda 4 üreticimize, elmada da 47 üreticimize ceza uygulamak zorunda kaldık" diye konuştu. Elma yetiştiriciliğinde Isparta'nın bir marka olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, geçen sezon 905 ton elmada kalıntı tespit ettiklerini belirterek, "Kalıntı üzerinde çok titizlikle durmamız gerekiyor. Üreticilerimiz de bu konuda etkili ilaçlardan daha çok kısa süre etkisi olan, kalıntısı hasattan sonraya kalmayan ilaçları tercih etmelerini mutlaka tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.