Elmalı kurabiye tarifi

MALZEMELER:

- 125 gram margarin veya tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 3 çorba kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un (4 su bardağı)

Elma harcı için;

- 3 adet elma

- 3 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak elmalı kurabiye hamuru için, un dışında bütün malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve yoğurun. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra, unu da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur oluşana kadar biraz daha yoğurun.

Elmalı harcı için, elmaları rendeleyin ve rendelenmiş elmaların suyunu sıkarak üzerine şekeri ekleyin. Şekerli elma rendelerini, bir tavaya alıp ocakta elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Piştikten sonra içine tarçın ekleyin. Tarçını ekledikten sonra karışımı bir tabağa alıp soğumasını bekleyin.

Hazırladığınız hamuru bir merdaneyle açın ve hamurdan çay bardağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesin. Yuvarlak şekli verdiğiniz hamurların ortasına elmalı harçtan koyun ve iki kenarını harcın üzerinde birleştirerek kapatın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hazırladığınız kurabiyelerinizi dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Pişince üzerlerine pudra şekeri serpeleyin.

Şimdiden afiyet olsun.