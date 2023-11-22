Elmanın çayı mı suyu mu daha yararlı

Prof. Dr. Ziya Mocan elmanın çayı ve suyu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte o bilgiler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Elmanın çayı mı suyu mu daha yararlı

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, kabızlıkla savaşınızda kalkan olacak besinleri şöyle açıkladı:

“Çözülemeyen posa bakımından zengin gıdalar, yiyeceklerin barsaklarından geçişini hızlandırır. Fasulye, yulaf ve mısır gevrekleri, taze meyveler, kuşkonmaz, lahana, havuç gibi sebzeler yüksek miktarda posa içerirler. Meyve-sebze ve salata tüketimini artırın. Meyve ve sebzeleri kabuklarıyla tüketin. Beyaz ekmek yerine kepek, yulaf veya çavdar ekmeğini tercih edin.Pirinç pilavı yerine ise bulgur pilavını tüketerek sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz.Bol bol meyve ve sebze yiyin. Liflerinden arındırılmış işlenmiş ağır yiyeceklerden uzak durun.”

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Su dolaşımı hızlandırır, dışkının yumuşak ve hacimli olmasını sağlar. Dolayısıyla günde 2.5-3 litre su tüketmek sağlıklıdır. Ayrıca, sabah kahvaltıdan önce aç karnına erik veya kayısı marmelatı veya kuru kayısı yedikten sonra ılık su içmek de dışkının yumuşamasını sağlar. Isırgan tohumu, aloevera, hatmi kökü, zencefil kabızlık için iyi gelir. Her akşam kuru kayısı yiyin ve üzerine 1 bardak su için.”

BUNLARDAN KESİNLİKLE SAKINMAK GEREK

Sağlıklı beslenme adına şarküteri ürünleri ve sakatatları tüketmeyin.

Muz, patates, elma suyu, ayva, havuç, kestane gibi yiyecekler bağırsak hareketlerini azaltır ve kabızlığı arttırır.

Peynir, et gibi lif içeriği az besinlerin alımını sınırlandırın.

Aşırı çay, kahve ve asitli içeceklerin tüketiminden kaçının. Çünkü bu tür içecekler bağırsak çalışma hızını azaltır.

BiTKiSEL ÇARELER

Elma: 2 elma, 1 portakal ve 1 limonu doğrayın. 2 litre suda 2 kalem tarçın ve 2-3 karanfille birlikte 10-15 dk. kaynatıp için. Ara öğünlerde günde 6-7 kez içilmesi şeker dengesini düzenleyerek bağırsakları çalıştırır.

Fesleğen: Fesleğen tohumları kaynatılıp, suyu içilirse kabızlığa iyi gelir. Fesleğen çiçeği, tohumu ve yapraklarıyla çayını demleyin. Günde 1-2 bardak içebilirsiniz.

Ebegümeci: Bazı bitkilerin çaylarını içmek kabızlığın giderilmesinde etkili olur. Bunlardan biri ebegümecidir. Ebegümecinin çiçekleri, yaprakları veya kökü kaynatılıp içilir. Günde 2 bardak çay bardağı tüketilebilir.

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