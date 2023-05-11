Elneny geliyor. Flaş gelişme

Beşiktaş'ın daha önce kiralık olarak forma giydirdiği Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny için tekrar harekete geçtiği ileri sürüldü.

Elneny geliyor. Flaş gelişme

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin geldiği ortaya çıktı.

Bonservisi Arsenal'da olan Elneny, 2019-20 sezonunda kiralık olarak siyah beyazlı formayı giymişti.

Mısır basınına göre bu sezon Arsenal'de sadece 5 maçta forma giyebilen Elneny'nin de daha 1 yıl sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmak istediği ifade edildi.

Habere göre Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. Elneny'nin de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Mansur Yavaş, Twitch'te Pqueen'in konuğu olacak Siyaset
Mansur Yavaş, Twitch'te Pqueen'in konuğu olacak
Su seviyesinin düştü! Kanaldaki 2 ton inci kefalin yardımına ekipler koştu Güncel
Su seviyesinin düştü! Kanaldaki 2 ton inci kefalin yardımına ekipler koştu
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor Dünya
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi? Sağlık
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi Güncel
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var Spor
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var