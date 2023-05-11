Elneny geliyor. Flaş gelişme

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin geldiği ortaya çıktı.

Bonservisi Arsenal'da olan Elneny, 2019-20 sezonunda kiralık olarak siyah beyazlı formayı giymişti.

Mısır basınına göre bu sezon Arsenal'de sadece 5 maçta forma giyebilen Elneny'nin de daha 1 yıl sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmak istediği ifade edildi.

Habere göre Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyu bu kez bonservisiyle almak istiyor. Elneny'nin de Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.