Elon Musk 182 milyar dolar kayıpla Guinness Dünya rekorunu kırdı

İHA'nın haberine göre; Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bu kez servetindeki kayıplarla gündeme geldi.

GUİNNESS DÜNYA REKORUNU KIRDI

Guinness Dünya Rekorları'na göre, geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Musk, tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekorunu kırdı. Guinness Dünya Rekorları, Musk'ın Kasım 2021'den Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 182 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Guinness, Forbes'un verilerine dayandırdığı servet kaybına ilişkin rakamın kesin olarak tespit edilmesinin imkansız olduğunu belirtti. Birçok kaynak ise bu rakamın yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmış olabileceğini iddia ediyor. Forbes'a göre Musk'ın şu anki serveti yaklaşık 138 milyar dolara kadar düştü.



Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk'ın Kasım 2021'den bu yana yaşadığı servet kaybı, 2000 yılında Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son'un önceki rekor servet kaybı olan 58.6 milyar doları aştı.

SIRASINI KAPTIRDI

Musk'ın dünyanın en zengin insanları statüsündeki yerini moda markası Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault'a kaptırdığı da öğrenildi. BBC'de yer alan bir analize göre ise, Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla elektrikli otomobil firması Tesla'nın hisseleri değer kaybetti.

Tesla'nın, 2022'de hisse senedi fiyatında yüzde 65'lik bir düşüş yaşadığı ve firmanın yıl boyunca sadece 1,3 milyon araç satışı yaparak Wall Street beklentilerinin altında kaldığı aktarıldı.

Bununla birlikte, Musk'ın, Twitter'ı satın aldıktan sonra çok sayıda personeli işten çıkarması ve içerik denetim politikalarını değiştirerek tartışmalara yol açması da hisselerdeki düşüşünün bir kaynağı olarak gösterildi.