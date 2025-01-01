Elon Musk bir kez daha sansür iddialarının gündeminde

Elon Musk, X platformunda ifade özgürlüğünün savunucusu olduğunu sıkça dile getirse de, bazı muhafazakâr isimler platformda sansür uygulandığını öne sürerek eleştirilerini yoğunlaştırdı. Özellikle Laura Loomer ve Charles C. Johnson gibi tanınmış isimlerin açıklamaları dikkat çekiyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALDATMACASI MI?

Siyasi aktivist Laura Loomer, Musk’ın H-1B çalışma vizelerine verdiği desteği eleştirdikten sonra hesabının doğrulamasının kaldırıldığını ve gelir elde etme özelliğinin devre dışı bırakıldığını belirtti. Loomer, Musk'ı “ifade özgürlüğü aldatmacası” yapmakla suçladı. Loomer’ın iddiaları, muhafazakâr çevrelerde hararetli bir tartışma başlattı.

JOHNSON'IN HESAP KAPATMA İDDİASI

Bir diğer muhafazakâr aktivist Charles C. Johnson ise hesabının Musk'ın babasının zümrüt madeni ile ilgili iddialarını gündeme getirdiği için kapatıldığını öne sürdü. Musk, bu madene ilişkin iddiaları yıllardır yalanlıyor. Johnson, bu durumun kendisinin sansürlenmesinin ana nedeni olduğunu iddia ediyor.

MUSK'IN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TAVRI

Elon Musk, geçmişte ifade özgürlüğünü "demokrasinin temeli" olarak nitelendirmiş ve X platformunun bu ilkeye bağlı olduğunu savunmuştu. Ancak 2022 yılında, Musk’ın jetini takip eden bir hesabın askıya alınması ve olayı haberleştiren gazetecilere yönelik geçici yasaklamalar, ifade özgürlüğüne yönelik tutumunun sorgulanmasına neden olmuştu.

X PLATFORMU SESSİZ

Tüm bu tartışmaların ortasında, X platformunun bu iddialara dair resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Platformun sessizliği, iddiaların doğruluğuna dair soru işaretlerini artırıyor.

MUSK ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Elon Musk’ın ifade özgürlüğü konusundaki tutumu ve uygulamaları arasındaki çelişkiler, hem muhafazakârlar hem de diğer kullanıcılar arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu durum, X’in ifade özgürlüğü anlayışını sorgulayan yeni bir dönemin işareti olabilir.