Elon Musk'tan şok Twitter açıklaması: Çalışanları ortak yapacağım

Elon Musk, 2022 yılının sonlarına doğru resmi olarak Twitter'ı satın almış ve satın alma işleminden sonra yüzlerce çalışanı işten çıkarmıştı.

Musk yönetimi ele alındığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’den fazla kesintinin ardından ciddi oranda düştüğü ifade edildi.

Twitter'ın çalışan sayısı 2 binin altına inmiş durumda olarak açıklandı.

TWITTER'DA KALANLARI ŞİRKETE ORTAK YAPACAK

Twitter'ın sahibi Elon Musk, kalan çalışanlara bir e-posta gönderdi ve kalan çalışanların 24 Mart'ta şirketin ortağı haline geleceklerini bildirdi. Zorlu bir revizyonu tamamladıklarını söyleyen Twitter CEO'su, kalan çalışanlara şirket hissesi dağıtılacağını açıkladı.

Musk, hisse senedi dağıtımlarının performansa dayalı olacağını söyledi. Kısacası, daha iyi çalışanlar daha fazla hisse sahibi olacak. Ancak çalışanlara ne kadarlık hisse düşeceği gibi detaylar şimdilik açıklanmadı.