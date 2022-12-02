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Kanye West'in Twitter hesabı askıya alındı

Elon Musk, "şiddete teşvik yasağını" ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li rapçi Kanye West'in twitter hesabının askıya alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:09
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Elon Musk duyurdu. Kanye West'in Twitter hesabı askıya alındı

Kanye West'in Twitter hesabı askıya alındı
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Sosyal medya şirketi Twitter, ABD'li rapçi Kanye West'in hesabını, Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden askıya aldı.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen şiddete teşvik yasağımızı yeniden ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtladı.

ANTİSEMİTİK YORUM TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ekimde yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren rapçi, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı almıştı.

Ye, geçen haftalarda bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil olmak üzere, bir dizi antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

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