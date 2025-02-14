Elon Musk, Grok 3 hakkında iddialı konuştu

Elon Musk, xAI’nin geliştirdiği yeni yapay zeka uygulaması Grok 3'ün son aşamalara geldiğini ve iki hafta içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne video konferansla katılan Musk, Grok 3’ün çok güçlü akıl yürütme yeteneklerine sahip olduğunu ve yapılan testlere göre şu ana kadar piyasaya sürülen tüm yapay zekâ uygulamalarını geride bırakacağını belirtti.

GROK 3: YÜKSEK PERFORMANSLI YAPAY ZEKA

Musk, Grok 3'ün “şu ana kadar gördüğümüz her şeyden daha güçlü olduğunu” ifade etti. Testlerin ardından bu yapay zekanın, geliştirilmiş mantık ve karar verme becerileriyle dikkat çektiği vurgulandı. Grok 3, xAI'nin ChatGPT ve Google’ın yapay zekâ çözümleriyle rekabet edecek bir ürün olarak piyasaya çıkacak. Musk, bu gelişmenin teknoloji dünyasında yeni bir devrim yaratabileceği görüşünde.

xAI VE OPENAI ARASINDAKİ REKABET

Musk, xAI’yi, OpenAI ve Google’ın Alphabet şirketine karşı bir rakip olarak kurdu. Musk, OpenAI'nin de kurucularından biriydi, ancak son zamanlarda bu şirkete karşı olumsuz tavırları dikkat çekti. Luni günü, Musk ve destekçileri, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen varlıklarını satın almak için 97,4 milyar dolar teklif ettiklerini duyurdu. Bu teklif, Musk’ın AI alanındaki rekabeti hızlandırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

OPENAI’NİN YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK HUKUKİ MÜCADELE

Musk, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ve yönetici ekibine karşı davalar açtı. Musk, OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen yapıdan kâr amacı güden bir yapıya geçişinin engellenmesi gerektiğini savunuyor. OpenAI, bu geçişin teknolojinin gelişimine büyük bir katkı sağlayacağını iddia ederken, Musk bu sürecin teknoloji dünyasındaki adil rekabeti tehdit ettiğini belirtiyor.

Elon Musk’tan OpenAI ve Sam Altman’a "yapay zeka" davası

HÜKÜMET EKONOMİSİ VE AI’NİN ROLÜ

Musk, sadece yapay zeka değil, aynı zamanda ekonomi politikaları konusunda da cesur açıklamalar yaptı. ABD'nin hükümet harcamalarını 1 trilyon dolara kadar azaltabileceğini ve bunun ekonomiye pozitif katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, hükümetin verimliliğini artırmayı hedefleyen "DOGE" adlı projeyi denetliyor. Musk, vergi harcamalarını ve bürokrasiyi azaltarak daha verimli bir ekonomi yaratılabileceğini öne sürdü.

DUBAİ'DE YAPILACAK İŞBİRLİKLERİ

Musk ayrıca, Dubai'deki yetkililerle "Dubai Loop" adlı yüksek hızlı ulaşım projesi üzerinde çalışacağını açıkladı. Bu proje, Musk’ın geçmişte “yerçekimiyle başa çıkabilen, neredeyse bir solucan deliği gibi” tanımladığı bir yer altı ulaşım sistemini içeriyor. Bu teknoloji, şehir içi ulaşımda devrim yaratma potansiyeline sahip olarak görülüyor.

ULUSLARARASI YORUMLAR VE ABD'NİN ROLÜ

Musk, konuşmasında ayrıca ABD’nin uluslararası ilişkilerdeki müdahale politikasını eleştirerek, diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini belirtti. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu politikalarına karşı bir eleştiri olarak yorumlanabilir. Trump’ın, Filistinlileri yerinden ederek Gazze’yi “Orta Doğu’nun Rivierası”na dönüştürme planı, bölgeyi kızdırmıştı.