Elon Musk’tan OpenAI ve Sam Altman’a "yapay zeka" davası

Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kâr amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015’te Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kâr amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları belirtti.

OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine dikkat çekilen şikayet dilekçesinde, fakat kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği paylaşıldı.

Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu vurgulandığı, ancak gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi.

Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un kârını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiğine dikkat çekilen dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un kârını maksimuma çıkarmaya hedeflemesinin anlaşmayı ihlal ettiği paylaşıldı.