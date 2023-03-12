Elon Musk şimdi de iflas eden bankayı satın alacak. Dijital dönüşüm başlıyor

ABD'de bulunan Silicon Valley Bank’ın (SVB) batması ve iflas duyurusunda bulunmasından sonra, pek çok iş insanı ve müşteri yeni bir ekonomik krizin kapıda olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Ülkede bulunan vatandaşlar ise Twitter’ın bankayı satın alması gerektiğini ve dijital hale getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bence Twitter SVB’yi satın almalı ve dijital bir banka olmalı” ifadelerini kullandı. Elon Musk ise bu fikre sıcak baktığını ima ederek “Bu fikre açığım” dedi.

Twitter, Blue aboneliği ile platformda daha fazla finansal işlere girmeye başladı. Bu yüzden Silicon Valley Bank’ı satın almak bu hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak. Ayrıca bazı kullanıcılar, Twitter’ın, SVB’yi dijital bankacılık için kullanabileceğini belirtti.