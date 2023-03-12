12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk şimdi de iflas eden bankayı satın alacak. Dijital dönüşüm başlıyor

ABD'li iflas etmiş bir banka olan Silicon Valley Bank’a, ünlü iş insanı Elon Musk talip oldu. SVB'nın iflası 2008’den bu yana en büyük bankacılık krizi olarak görülmüştü. Attığı tweetlw Musk bankayı satın almaya sıcak baktığını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:18
Takip Et

Elon Musk iflas eden Silicon Valley Bank’ı alacak

Elon Musk şimdi de iflas eden bankayı satın alacak. Dijital dönüşüm başlıyor
+
Aa
-

ABD'de bulunan Silicon Valley Bank’ın (SVB) batması ve iflas duyurusunda bulunmasından sonra, pek çok iş insanı ve müşteri yeni bir ekonomik krizin kapıda olup olmadığını düşünmeye başlamıştı. Ülkede bulunan vatandaşlar ise Twitter’ın bankayı satın alması gerektiğini ve dijital hale getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bence Twitter SVB’yi satın almalı ve dijital bir banka olmalı” ifadelerini kullandı. Elon Musk ise bu fikre sıcak baktığını ima ederek “Bu fikre açığım” dedi.

Twitter, Blue aboneliği ile platformda daha fazla finansal işlere girmeye başladı. Bu yüzden Silicon Valley Bank’ı satın almak bu hizmetleri geliştirmeye yardımcı olacak. Ayrıca bazı kullanıcılar, Twitter’ın, SVB’yi dijital bankacılık için kullanabileceğini belirtti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
5
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Hangi sınava çalıştığı sorulan gençten yürekleri sızlatacak cevap. Seni bu hale düşürenler utansın
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
6
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
7
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿PSG'nin cankurtaranı Mbappe
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.