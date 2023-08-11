Elon Musk İle Mark Zuckerberg Antik Roma Konseptinde dövüşecek

Twitter'ın, yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile yapacakları dövüşün modern olmayacağını antik Roma konseptinde gladyatör kıyafetleriyle dövüşeceklerini açıkladı.

Elon Musk İle Mark Zuckerberg Antik Roma Konseptinde dövüşecek

Zuckerberg ile kafes dövüşü yapmaya hazırlanan Elon musk, dövüşün x’den ve meta’dan canlı yayınlanacağını açıklamıştı. Musk bugün yaptığı açıklamada “Zuckerberg İle Dövüşümüz Modern Olmayacak Antik Roma Konsepti Olacak. İtalya Başkanıyla görüştüm, destansı bir yer üzerinde anlaştık dedi.”

KOLEZYUM’DA DÖVÜŞECEKLER

Mus ile Zuckerberg yüzyıllar önce gladyatörlerin dövüştüğü yüksek kapasiteli kolezyumlarda dövüşeceklerini açıkladı. Dövüşte eski roma imparatorluğundan esintiler göreceğimizi söyleyen Musk’ dövüşten Elde edilen tüm gelirin, gaziler derneğine bağışlanacağını açıkladı.

elon1.jpg

ZUCK VE MUSK'IN KAFES DÖVÜŞÜNDE BİRBİRİNE MEYDAN OKUMASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elon Musk sosyal medyadan Mark Zuckerberg’i kafes dövüşüne davet etmişti.

Mark Zuckerberg ‘de 22 Haziranda yaptığı paylaşımla teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Musk kafes dövüşünün x’den ve meta’dan canlı yayınlanacağını açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri tehlikeli sınıfına alındı Güncel
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri tehlikeli sınıfına alındı
Kontrolden çıkan TIR gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı: İşte o anlar Güncel
Kontrolden çıkan TIR gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı: İşte o anlar
A Mi,lli Takım'ın kadrosu duyuruldu Spor
A Mi,lli Takım'ın kadrosu duyuruldu
Türkiye'yi 7 ayda yaklaşık 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. İşte en fazla kruvaziyerin geldiği 5 liman Ekonomi
Türkiye'yi 7 ayda yaklaşık 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. İşte en fazla kruvaziyerin geldiği 5 liman
Van’da 2 günlük yasaklama Güncel
Van’da 2 günlük yasaklama
Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı: İşte o iller Güncel
Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı: İşte o iller
Emine Erdoğan'dan ‘deniz kaplumbağası’ paylaşımı Güncel
Emine Erdoğan'dan ‘deniz kaplumbağası’ paylaşımı