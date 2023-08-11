Elon Musk İle Mark Zuckerberg Antik Roma Konseptinde dövüşecek

Zuckerberg ile kafes dövüşü yapmaya hazırlanan Elon musk, dövüşün x’den ve meta’dan canlı yayınlanacağını açıklamıştı. Musk bugün yaptığı açıklamada “Zuckerberg İle Dövüşümüz Modern Olmayacak Antik Roma Konsepti Olacak. İtalya Başkanıyla görüştüm, destansı bir yer üzerinde anlaştık dedi.”

KOLEZYUM’DA DÖVÜŞECEKLER

Mus ile Zuckerberg yüzyıllar önce gladyatörlerin dövüştüğü yüksek kapasiteli kolezyumlarda dövüşeceklerini açıkladı. Dövüşte eski roma imparatorluğundan esintiler göreceğimizi söyleyen Musk’ dövüşten Elde edilen tüm gelirin, gaziler derneğine bağışlanacağını açıkladı.

ZUCK VE MUSK'IN KAFES DÖVÜŞÜNDE BİRBİRİNE MEYDAN OKUMASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elon Musk sosyal medyadan Mark Zuckerberg’i kafes dövüşüne davet etmişti.

Mark Zuckerberg ‘de 22 Haziranda yaptığı paylaşımla teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Musk kafes dövüşünün x’den ve meta’dan canlı yayınlanacağını açıklamıştı.