Elon Musk, JD Vance hakkındaki gizli bilgilere sansürledi

X, kullanıcıların gazeteci Ken Klippenstein’in Trump kampanyasına yönelik bir belgeyi içeren haber bültenine link paylaşmasını engelliyor. Söz konusu belgenin, başkan yardımcısı adayı JD Vance hakkında olduğu iddia ediliyor. Gazeteci Klippenstein'in iddiasına göre belge, bir İran hack grubunun Trump kampanyasından sızdırdığı verileri içeriyor. Belgede Vance’in tam adı, adresleri ve sosyal güvenlik numarasının bir kısmı yer alıyor. Klippenstein, belgenin kendisine "Robert" adında ve AOL e-posta adresine sahip bir kaynak tarafından gönderildiğini öne sürdü.

Bu haberin ardından, Klippenstein'in X'teki hesabı askıya alındı. Platform, gazetecinin, kişisel bilgileri sansürlemeden paylaşarak platform kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Ancak X, neden haberin bağlantılarını engellediğine dair bir açıklama yapmadı.

X'İN YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞTİ Mİ?

X’in, Elon Musk öncesinde hackerlar tarafından ele geçirilen materyallerin paylaşımını yasaklayan bir politikası bulunuyordu. 2019’da yürürlükte olan bu politika, hack yoluyla elde edilen içeriklerin paylaşılmasını veya bağlantı verilmesini yasaklıyordu. Ancak Ekim 2020’de, New York Post’un Hunter Biden hakkındaki haberine uygulanan yasak sonrası oluşan kamuoyu tepkileri nedeniyle bu politika gevşetildi. Dönemin Twitter CEO’su Jack Dorsey, bu tür içeriklerin doğrudan engellenmesinin yanlış olduğunu ve politikanın güncellendiğini duyurmuştu.

Elon Musk da Hunter Biden olayı sırasında alınan karara karşı çıkan isimlerden biriydi. Musk, Nisan 2022’de, büyük bir haber kuruluşunun gerçek bir haberi yayınladığı için platformdan askıya alınmasının "son derece uygunsuz" olduğunu belirtti. Musk ayrıca, Rolling Stone eski yazarı Matt Taibbi’yi Twitter'ın bu kararı nasıl verdiğine dair iç belgeleri incelemesi için davet etmişti. Ancak Taibbi, bu süreçte dönemin CEO'su Dorsey ve Temsilci Ro Khanna'nın e-posta adreslerini yanlışlıkla ifşa etmişti.

X’İN NEDEN ENGELLEDİĞİ BELİRSİZ

X'in, Klippenstein’in haber bülteni bağlantılarını neden engellediği henüz netlik kazanmış değil. Üç Verge çalışanı tarafından yapılan denemeler, haber bültenine ait bağlantıların platformda paylaşılamadığını gösteriyor. Deneme sırasında ekrana çıkan hata mesajında, "Bu bağlantı, X veya iş ortaklarımız tarafından potansiyel olarak zararlı olarak tanımlandı." ifadesi yer aldı.

X’in bu konuda daha fazla açıklama yapması beklenirken, gazeteci Klippenstein’in askıya alınma sürecine ve platformun içerik sansürleme politikalarına yönelik tartışmalar sürüyor.