Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek

Elon Musk'un beyin implantı girişimi Neuralink insan deneyleri için iznini aldı. Şirket insanlar üzerinde deney yapacak.

Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek

Neuralink, beyin sinyallerini toplayıp analiz edebilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştiren birkaç şirketten biri.

Ancak Musk'ın, insanların yapay zekaya ayak uydurmasına yardımcı olacak her şeyi kapsayan bir beyin bilgisayarı geliştirme vaadi, sinirbilimciler ve diğer uzmanlar arasında şüphe uyandırdı ve etik kaygıları artırdı.

Geçen yıl Gıda ve İlaç İdaresi, şirketin insan deneylerini hızlandırma talebini reddetti; ancak Mayıs ayında Neuralink'i, bir cihazın klinik çalışmalarda kullanılmasına izin veren bir araştırma cihazı muafiyeti (IDE) için onayladı.

Gıda ve İlaç İdaresi, endişelerinin nasıl çözüldüğünü açıklamadı.

Neuralink, dikey omurilik yaralanması veya ALS nedeniyle kuadriplejik hastaları aradığını söylüyor.

Katılımcılara, yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak amacıyla, beynin hareketi kontrol eden bir bölgesine implant bağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre çalışma, teknolojinin güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirecek.

Hayvanlar üzerinde daha önce yapılan testler, denemelerin gereksiz acılara yol açtığı yönündeki raporların ardından inceleme altında.

Şirket, deneyin ne zaman ve nerede yapılacağı ya da kaç katılımcıyı kapsayacağı hakkındaki sorulara yanıt vermedi.

Cihazın insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlanırsa, deneme dışındaki hastalar için onaylanması onlarca yıl alabilir.

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