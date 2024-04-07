Elon Musk sürücüsüz taksi için tarih verdi

Sürücüsüz araçlara karşı henüz tam anlamı ile güven kazanılmadan Elon Musk'tan iddialı bir açıklama daha geldi. Musk sürücüsüz taksi modelini 8 Ağustos'ta tanıtacaklarını duyurdu.

Tesla Inc. merakla beklenen sürücüsüz taksi modelinde sona geldi. Hatta Musk taksilerin tanıtılacağı tarihi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ağustosta görücüye çıkacak sürücüsüz taksiler yıl bitmeden piyasaya çıkacak.

Tesla yeni nesil araç platformuna hem yeni ve daha ucuz bir model katacağını hem de sürücüsüz taksi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Ancak her iki tip için de bir prototip paylaşılmamıştı. Musk bu konuda attığı son tweet ile her iki aracında aynı platform üzerinde tasarlanacağını ancak sürücüsüz taksinin daha ucuz otomobile göre öncelikli olduğunu söyledi.

Alınan bilgelere göre Tesla, daha pahalı araç üretiminden bazı planları iptal ederek ağırlığını sürücüsüz taksiyi pazara ayırdı.