Elon Musk Trump’a yaptığı yardımı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Elon Musk Trump’a yaptığı yardımı açıkladı

Elon Musk, ABD Başkan adaylarından Donald Trump’ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yaptığı iddiasını yalanlarken yardımın bu rakamdan daha düşük olduğunu belirtti.

Elon Musk, psikolog Jordan Peterson'a verdiği bir röportajda medyadaki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Ayrıca, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin bir açıklama yapan Musk, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına yaptığı bağışların "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu açıkladı.

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ), Musk'ın Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığını iddia etmişti.

Seçim kampanyaları için yapılan bağışların önemi büyük; ABD'de devletin yeterli ödenek vermediği için adayların milyonlarca dolar harcaması gerekiyor. Bu finansman, reklamlar, mitingler, sosyal medya kullanımı, seçim büroları ve kampanya ekipleri için kullanılıyor. Dolayısıyla daha iyi finanse edilen adaylar, daha geniş kitlelere ulaşarak oylarını artırma şansına sahip oluyorlar.

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