'Neden tweetlerim daha az okunuyor' diye sordu. Elon Musk Twitter mühendisini işten kovdu

Elon Musk 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldıktan sonra uygulamanın şirketinden çok sayıda işten çıkarma ve yarı gönüllü ayrılmalara imza attı. Hatta öyle ki Twitter'ın satın alınmadan önce sahip olduğu personel sayısının dörtte üçünden fazlasını kaybettiği ifade edildi.

Platformer'da yer alan bir habere göre; Musk, bu hafta şirketin personel sayısını en az bir kişi daha azalttı ve sitenin üst düzey mühendislerinden birini, milyarderin Twitter hesabının etkileşim rakamları nedeniyle işten çıkardı.

Musk, tweet’lerinin neden az etkileşim aldığını masaya yatırdığı bir toplantı düzenledi. Mühendisler verileri ortaya koyarak insanların Musk hakkında bir şeyler okumaktan sıkılmış olabileceğini açıkladı. Twitter çalışanları CEO'ya, Musk'a olan ilginin Nisan 2022'den bu yana 10 kat azaldığını gösteren bir Google Trends grafiğini ve diğer dahili verileri gösterdiler.

İddialara göre Elon Musk toplantıda çok sinirlendi ve mühendislerden birini hemen toplantıda kovdu. Milyarderin ayrıca çalışanlarından zaten kısıtlı olan zamanlarını, her bir paylaşımının Twitter kullanıcılarına ne sıklıkla tavsiye edildiğini takip ederek geçirmelerini istediği bildirildi.

Musk'ın çalkantılı saltanatı başladığından beri Twitter hem reklam gelirlerini hem de kullanıcılarını kaybediyor. Kısa süre önce yayınlanan bir rapor, sitenin aktif ABD'li kullanıcı sayısının Ekim 2022 ile Ocak 2023 arasında yaklaşık %9 oranında azaldığını ortaya koydu.