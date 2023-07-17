Elon Musk Twitter için kara haber verdi

Twitter’ın CEO’su Elon Musk Twitter’ın reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini ve 'ağır borç' nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu duyurdu.

Elon Musk Twitter için kara haber verdi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Elon Musk yaptığı açıklamada platformdaki reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini doğruladı.

Musk, aynı zamanda Twitter’ın “ağır borç” yükü nedeniyle negatif nakit akışı içerisinde olduğunu açıkladı.

Twitter’ın kasası eksilerde

Twitter’ın reklam gelirleri yüzde 50 oranında düşmüş durumda olduğu bildirildi.

Musk, ağır bir borç yükünün altında olan Twitter için "Başka bir şey yapma lüksüne sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" diye yazdı.

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