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  • Elon Musk tek bir şartla Twitter’ı bırakacağını söyledi. Yaptığı anket sonucunda ‘bırak’ çıkmıştı

Elon Musk tek bir şartla Twitter’ı bırakacağını söyledi. Yaptığı anket sonucunda ‘bırak’ çıkmıştı

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bir ankette istifa etmeli miyim sorusunu sormuş, kullanıcılar evet yanıtını vermişti. Musk ilk kez açıklama yaptı ve "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 08:41
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Elon Musk Twitter'ı aptal biri bulununca bırakacağını söyledi

Elon Musk tek bir şartla Twitter’ı bırakacağını söyledi. Yaptığı anket sonucunda ‘bırak’ çıkmıştı
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Elon Musk, geçtiğimiz pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini söylemişti. 

Musk'ın anketine 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde oy kullanmıştı.

ABD basınında bir süredir Elon Musk'ın yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair iddialar yer alıyordu. 

MUSK İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Twitter çalışanlarına ve kullanıcılarına tepki göstererek ilk kez açıklama yapan Musk şu ifadelerle yanıt verdi:

Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim.

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