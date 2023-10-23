Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı

Tesla CEO'su Elon Musk fütüristik görünümlü elektrikli pick-up Cybertruck'ı kurşun geçirmezlik testine soktu.

Musk, seyir halinde giderken videoya çektiği araç için, “Silahın tüm şarjörünü Cybertruck'ın sürücü kapısına Al Capone tarzı boşalttık. Yolcu bölmesine hiç mermi girmedi. Bu bizi mutlu etti.” dedi.

MERMİLERE DAYANIKLI OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Musk'a göre Cybertruck, Tesla'nın "şimdiye kadarki en iyi ürünü". Yapılan test kesinlikle sıra dışı ancak Cybertruck'ın da sıra dışı bir araç olduğunu unutmamak gerek. 2019'daki tanıtım etkinliğinde aracın mermilere dayanıklı olduğu iddia edilmiş hatta bu konuda bir video gösterilmişti. Aynı zamanda Elon Musk ve Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in ilgi çekici başka bir şov yapmaya çalıştığını hatırlıyoruz.

30 KASIM'DA TANITILACAK

Elon Musk, geçtiğimiz çeyrek görüşmesi sırasında Cybertruck'ın geniş çaplı seri üretiminin 2024'ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Ancak araç, Gigafactory Texas fabrikasında sınırlı üretime geçmişti.

Ana seri üretim ise hala 2024 yılına ertelenmiş durumda. Bu sürecin başlamasını duyurmak amacıyla 30 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenlenecek.