Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı

Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmezlik testi için aracına kurşun yağdıran Elon Musk, , “Silahın tüm şarjörünü Cybertruck'ın sürücü kapısına Al Capone tarzı boşalttık.” dedi.

Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı

Tesla CEO'su Elon Musk fütüristik görünümlü elektrikli pick-up Cybertruck'ı kurşun geçirmezlik testine soktu.

Musk, seyir halinde giderken videoya çektiği araç için, “Silahın tüm şarjörünü Cybertruck'ın sürücü kapısına Al Capone tarzı boşalttık. Yolcu bölmesine hiç mermi girmedi. Bu bizi mutlu etti.” dedi.

MERMİLERE DAYANIKLI OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Musk'a göre Cybertruck, Tesla'nın "şimdiye kadarki en iyi ürünü". Yapılan test kesinlikle sıra dışı ancak Cybertruck'ın da sıra dışı bir araç olduğunu unutmamak gerek. 2019'daki tanıtım etkinliğinde aracın mermilere dayanıklı olduğu iddia edilmiş hatta bu konuda bir video gösterilmişti. Aynı zamanda Elon Musk ve Tesla baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in ilgi çekici başka bir şov yapmaya çalıştığını hatırlıyoruz.

30 KASIM'DA TANITILACAK

Elon Musk, geçtiğimiz çeyrek görüşmesi sırasında Cybertruck'ın geniş çaplı seri üretiminin 2024'ten önce gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Ancak araç, Gigafactory Texas fabrikasında sınırlı üretime geçmişti.

Ana seri üretim ise hala 2024 yılına ertelenmiş durumda. Bu sürecin başlamasını duyurmak amacıyla 30 Kasım tarihinde bir etkinlik düzenlenecek.

screenshot-9.jpg

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir?
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin Spor
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı Dünya
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia Dünya
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia
Hiranur Vakfı davasında karar Gündem
Hiranur Vakfı davasında karar