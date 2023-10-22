Elon Musk yeni hedefini duyurdu! Her 3 günde bir roket fırlatacak

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 2024 yılı için yeni hedeflerini açıkladı. Yıl boyunda 144 fırlatış gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırmak istediğini duyurdu.

Elon Musk yeni hedefini duyurdu! Her 3 günde bir roket fırlatacak

Bir SpaceX yetkilisi 2024 için şirketin hedefini açıkladı.

Elon Musk’ın uzay firması, yaklaşık 100 görevle bitirilecek 2023’e kıyasla büyük bir artış yaratacaklarını duyurdu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; 2024’te planlanan fırlatmalarının çoğu, yörüngeye yeni Starlink uyduları yerleştirmeyi içerecek. Bunun haricinde diğer uzay firmalarıyla yürütülecek misyonlar, Uluslararası Uzay İstasyonu görevleri ve Starship gibi diğer fırlatışlar gerçekleştirilecek.

Her ay 12 fırlatma temposuna ulaşmak için SpaceX’in operasyonlarında çok sayıda optimizasyon yapılması gerekiyor. Şirketin fırlatma tesislerinde geri dönüş sürelerini kısaltma konusunda önemli adımlar attığı ifade edildi.

SpaceX ayrıca 2024 yılında doğrudan akıllı telefonlara “Starlink Direct to Cell” hizmeti sunacağını aktardı.

İlerleyen yıllarda ise ses ve veri hizmetlerine genişleyerek GSM operatörü olarak hizmet vermeyi planladığını ifade etti.

Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı Gündem
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı Magazin
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı Dünya
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular Gündem
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu
10.9 milyon TL’lik Lexus LM’ler 5 günde satıldı OTOMOTİV
10.9 milyon TL’lik Lexus LM’ler 5 günde satıldı