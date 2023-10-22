Elon Musk yeni hedefini duyurdu! Her 3 günde bir roket fırlatacak

Bir SpaceX yetkilisi 2024 için şirketin hedefini açıkladı.

Elon Musk’ın uzay firması, yaklaşık 100 görevle bitirilecek 2023’e kıyasla büyük bir artış yaratacaklarını duyurdu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; 2024’te planlanan fırlatmalarının çoğu, yörüngeye yeni Starlink uyduları yerleştirmeyi içerecek. Bunun haricinde diğer uzay firmalarıyla yürütülecek misyonlar, Uluslararası Uzay İstasyonu görevleri ve Starship gibi diğer fırlatışlar gerçekleştirilecek.

Her ay 12 fırlatma temposuna ulaşmak için SpaceX’in operasyonlarında çok sayıda optimizasyon yapılması gerekiyor. Şirketin fırlatma tesislerinde geri dönüş sürelerini kısaltma konusunda önemli adımlar attığı ifade edildi.

SpaceX ayrıca 2024 yılında doğrudan akıllı telefonlara “Starlink Direct to Cell” hizmeti sunacağını aktardı.

İlerleyen yıllarda ise ses ve veri hizmetlerine genişleyerek GSM operatörü olarak hizmet vermeyi planladığını ifade etti.