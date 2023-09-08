Elon Musk’ın saldırıyı engellediği ortaya çıktı

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi milyarder Elon Musk'ın, Rus savaş gemilerine yönelik bir Ukrayna insansız deniz aracı saldırısını engellemek için sahibi olduğu Starlink uydu iletişim ağının kapatılmasını emrettiği ileri sürüldü. ABD'li yazar Walter Isaacson tarafından hazırlanan ve 12 Eylül'de piyasaya sunulacak Elon Musk'ın biyografisinde, Musk'ın Starlink uydusunun Kırım çevresinde çalışmasını kısıtlayarak Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu vurmasının önüne geçtiği ifade edildi.

'NÜKLEER' ENDİŞESİ NEDENİYLE ENGELLEMİŞ

CNN'in aktardığına göre biyografide, Musk'ın Kırım'daki olası Ukrayna saldırısını 'Küçük Pearl Harbor' olarak tanımladığı ve Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vermesinden endişe ettiği için böyle bir emir verdiği öne sürüldü.

'EĞER KABUL ETSEYDİM...'

X platformundan hakkındaki haberlerle ilgili açıklama yapan Musk, geçen yıl Kiev'in Starlink'in Kırım yakınlarında aktif hale getirilmesine yönelik talebini reddettiğini doğruladı. Kiev'in Rus Karadeniz Filosu'nun büyük bölümünü batırmak amacıyla Starlink'in Sivastopol'e kadar uzanan bölgede aktif hale getirilmesini öngören 'acil talep' gönderdiğini kaydeden Musk, "Eğer kabul etseydim, SpaceX büyük bir savaş eylemine ve çatışmanın tırmanmasına müdahil olurdu" ifadelerini kullandı.