Elon Musk'ın selamı dünyayı salladı! Hitler selamı mı verdi?

Elon Musk, konuşmasını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile özdeşleşen 'Hitler' selamına benzer bir selamla bitirdi. Elon Musk'ın bu selamı tartışmalar yol açtı.

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump bugün görevini resmen devraldı. Törenin en dikkat çeken isim ise Trump'a seçim döneminde büyük destek veren Elon Musk oldu.

Tesla ve SpaceX gibi markaların sahibi Elon Musk, konuşmasında aşırı heyecanlı hareketleri ile dikkat çekti. Ve konuşmasını elini göğsüne vurduktan sonra kolunu avuç içi düz olacak şekilde yukarıya kaldırdı. Verdiği selam Hitler selamı ile büyük benzerlik taşıdı.

Nazi selamı olarak da bilinen selamlama şekli, 2. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın katili olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından partinin lideri Adolf Hitler'e itaati göstermek için kullanılıyordu.