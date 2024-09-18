Elon Musk’ın Starlink’i United Airlines’ta

Geçtiğimiz hafta sonu United Airlines, Elon Musk’ın SpaceX’i ile Starlink internet hizmetini tüm filosuna getireceğini ve yolculara ücretsiz Wi-Fi sunacağını duyurdu. United’ın Baş Müşteri Sorumlusu Linda Jojo ile bu kararın nedenlerini ve etkilerini konuştuk.

Jojo, neden şimdi sağlayıcı değiştirdiklerini, “Müşterilerimizin daha iyi bir Wi-Fi deneyimini hak ettiğini düşünüyoruz” şeklinde açıkladı. Şu anda United, Gogo, Thales, Panasonic ve Viasat gibi dört farklı sağlayıcı kullanıyor; bu durum farklı uçuşlarda değişen bağlantı kalitesine neden olabiliyor. Jojo, bu sistemlerin karmaşıklığını ve her zaman müşterilere en iyi deneyimi sunamadıklarını belirtti.

United, rakiplerinin ücretsiz Wi-Fi sunma beklentileri doğrultusunda, mevcut sağlayıcılarının uçaktaki herkese ücretsiz Wi-Fi sunacak kapasitede olmadığını ifade etti. Bu nedenle, Starlink ile denemeye karar verdiler. Jojo, “Starlink’in işe yarayacağını hemen gördük” dedi. Starlink, alçak Dünya yörüngesinde olduğundan, daha düşük gecikme ve yüksek hız sunabiliyor.

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United, Starlink donanımını uçaklarına getirmek için bu yıl başında görüşmelere başladı. Donanımın kurulumu genellikle daha karmaşık bir bakım sürecine bağlı olsalar da, United bu süreci hızlandırmayı planlıyor. Jojo, Starlink’in daha basit bir kurulum sunduğunu ve daha küçük olduğunu belirtti.

Bu değişiklikler, United’ın kabin yenilemeleriyle birlikte gerçekleşecek. Wi-Fi deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen şirket, yolcularına daha akıllı ve güçlü bir sistem sunmayı planlıyor. Ayrıca, mürettebatın daha etkili iletişim kurmasını sağlayacak. İlk Starlink Wi-Fi’li uçuşların 2025 yılına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.