Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay

Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay

Almanya'daki Tesla fabrikasının inşası sırasında 329 hektarlık orman yok edildiği uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Bir süredir iklim aktivistlerinin ve çevrecilerin hedefinde olan Elon Musk, Almanya'daki fabrika inşaatı sırasında yok ettiği ağaçlarla yeniden eleştirilerin odağında.

Uydu analizlerine göre Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının inşası sırasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi. Uydu görüntüleri, Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor. Bu da yaklaşık 500 bin ağaca eş değer.

Almanya'daki fabrikanın inşası tartışmalara ve önemli protestolara neden olmuştu. Hatta Tesla'nın sahibi Elon Musk da polisin sol görüşlü protestocuları serbest bırakmasını eleştirmişti.

Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri fabrikanın planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor. Hatta bir grup, mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.

Göstericilerden Karolina Drzewo, şirketin elektrikli araç üretimi ile doğaya saygılı gibi görünmesini eleştirerek şunları söyledi: "Almanya'nın en kurak bölgelerinden birinde, çevrenin çok büyük bir kısmı zaten yok edildi. Ormanların genişlemesi ve dolayısıyla daha da fazla tahribatı ve korunan içme suyu alanının tehlikeye atılması önlenmeli."

Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Tesiste, dizel yakıt, boya ve alüminyum sızıntıları da dahil olmak üzere onlarca çevre kazası bildirildi. Tesla bu kazalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da inşaat sırasında ve operasyonların başlangıcından bu yana birkaç olay yaşandığını söyledi.

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