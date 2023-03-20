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Elon Musk'tan gazetecilere ayıp hareket! 'Kaka' emojisinin açıklaması her şeyi ortaya çıkardı

Twitter'da Elon Musk'a e-posta ile soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı. Musk, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:53
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Elon Musk'tan gazetecilere ayıp hareket

Elon Musk'tan gazetecilere ayıp hareket! 'Kaka' emojisinin açıklaması her şeyi ortaya çıkardı
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Twitter Basın Departmanı, kendilerine [email protected] e-posta adresiyle soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "p[email protected] artık otomatik olarak 'kaka' ile yanıt veriyor" dedi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 28 Ekim 2022'de sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlandığını açıklamıştı. 

Twitter'ı aldıktan sonra Twitter'ın eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa etmeye başlayan Musk, ayrıca Aralık 2022'de bir anket açmış ve çoğunluğun Twitter'ın CEO'luğunu bırakması yönünde oy kullanmasu üzerine, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" demişti.

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