Elon Musk'tan, OpenAI ve Sam Altman'a "yapay zeka" davası

Kaynak: AA
Elon Musk'tan, OpenAI ve Sam Altman'a "yapay zeka" davası
Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a kar amacı gütmeme ve insanlığın yararına yapay zeka geliştirme misyonunu ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

San Francisco Mahkemesi'nde başlatılan davada, OpenAI'ın "insanlık yararına yapay zeka geliştirme" misyonundan saparak kuruluş sözleşmesini ihlal ettiği iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, Musk'ın 2015'te OpenAI Kurucu Ortağı Sam Altman ve Greg Brockman ile iletişime geçerek "insanlığın yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma anlaşmasına vardığı belirtildi.

Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan ayrılmasına rağmen, kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği dilekçede ifade edildi.

Ayrıca, OpenAI'ın yapay zekayı Microsoft'un yan kuruluşu haline getirdiği ve şirketin karını maksimuma çıkarmaya odaklandığı öne sürüldü.

Bu durumun anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı.

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