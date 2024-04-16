Pamuk piyasası artık bu uygulamada

Kahramanmaraş’ta üç kuşaktır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nazar Tekstil'in pamuk alanındaki tecrübesini Hey Teknoloji’nin yapay zeka alanındaki vizyonuyla bir araya getiren cotcast.ai, yapay zeka modeli ile çiftçiden hazır giyimciye, çırçırcıdan konfeksiyoncuya tüm tekstil tedarik zincirini optimize etmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor.

Bir TÜBİTAK projesinden olan marka olarak ortaya çıkan platform, aynı zamanda sunduğu yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle global yatırımcıların yatırım risklerini en aza indirmelerine de katkı sağlıyor.

Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir tarım ürünü olan pamuk pazarındaki riskleri doğru yöneterek rekabet etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan cotcast.ai, piyasa hareketlerinin tahmin edilebilmesi için sunduğu yapay zeka destekli çözümlerle üretimin ve ticaretin daha verimli hale gelmesini sağlıyor.

KULLANICILARIN DAHA DOĞRU KARAR VERMELERİ AMAÇLANIYOR

cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, modelin doğruluğunu kanıtlamak için geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren, 'backtest' simülasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Balduk, bu simülasyonlar cotcast.ai’ın, pamuk fiyatlarını yüzde 99,45'lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koyduğunu 1 centlik fiyat farkının bile yüz binlerce Amerikan Dolarına neden olduğu bir piyasada kullanıcıların piyasaya dair daha bilinçli ve doğru kararlar vermelerine yardımcı olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşan, cotcast.ai’ın diğer Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı ise cotcast.ai’ın ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç ederek yerli bir unicorn haline gelme vizyonunun altını çizdi.

Kazancı, veriye dayalı öngörüler yapmak her alanda önem kazandıklarını Yapay Zeka ise bu alandaki çalışmalara çok farklı bir soluk kattıklarını belirtti. Kazancı bu sayede büyük miktarda veriyi analiz ederek karmaşık ilişkileri anlamlandırabilmek, verilerdeki gizli trendleri ve desenleri en hızlı şekilde tanımlayabilmek olduğunu söyledi. Kazancı, cotcast.ai’ı tüm dünyada tekstil sektöründe yer alan aktörlerin kullanımına kazandırmayı hedeflediklerini belirtti