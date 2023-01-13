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Efsane isim Elvis Presley’in kızı evinde ölü bulundu

Rock’n roll müziğinin efsane ismi Elvis Presley‘in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley 54 yaşında hayatını kaybetti. Lisa Marie’nin California, Calabasas’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:13
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Elvis Presley’in kızı Lisa Marie Presley evinde ölü bulundu

Efsane isim Elvis Presley’in kızı evinde ölü bulundu
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Lisa Marie Perşembe günü erken saatlerde hastaneye kaldırıldı. ABD medyasında 54 yaşındaki Presley’nin kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

TMZ sitesine bilgi veren kaynaklar, Lisa Marie’nin California, Calabasas’taki evinde tepkisiz bulunduğunu söyledi. Priscilla Presley kızı için, “Tanıdığım en tutkulu, güçlü ve sevgi dolu kadındı” dedi.

Anne Presley, “Bu derin kayıpla başa çıkmaya çalışırken mahremiyet istiyoruz.” mesajını da paylaştı. TMZ sitesine bilgi veren aileye yakın kaynaklar, Lisa Marie’nin kalbinin bulunduğunda atmadığını aktardı.

Presley en son Salı gecesi Beverley Hills’deki Altın Küre Ödülleri’ne katılmıştı. Annesi ile birlikte geldiği gecede, Austin Butler’ın babasını canlandırdığı rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almasını izledi.

LISA MARIE PRESLEY KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen Lisa Marie, babasının izinden giderek, müzik alanında kariyer yaptı. Çıkardığı üç albüm arasında, 2003’te yayınladığı ilk albümü yüzbinlerce kopya satarak, olumlu eleştiriler aldı.

Yıldız isim pop efsanesi Michael Jackson, aktör Nicholas Cage ve müzisyenler Danny Keough ve Michael Lockwood ile yaptığı evliliklerle de konuşuldu.

Üç çocuğundan biri olan oğlu Benjamin Keough 2020’de intihar etmişti.

Elvis Presley 1977 yılında, 42 yaşındayken kalp krizinden öldü. Babası öldüğünde Lisa Marie 9 yaşındaydı.

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