Elvis Presley'nin ayakkabıları 5 milyon TL'ye satışa çıkıyor

Amerikalı şarkıcı, 1950'lerde Steve Allen TV şovundaki performansı da dahil olmak üzere sahnede ve sahne dışında giydiği 40 numara ayakkabısı açık artırmaya çıkarılacak.

Elvis Presley, açık artırmaya çıkarılacak ayakkabılarını şarkıcı arkadaşı Carl Perkins'in 1956'daki ilk albümü için yazdığı hit Blue Suede Shoes'u kaydettikten sonra satın aldı.

Presley daha sonra 1958 yılında ABD ordusuna katılmadan önceki gece ayakkabıları hediye etti.

Presley ayakkabıları yakın arkadaşı Alan Fortas'a verdi ve Fortas daha sonra ayakkabıları nasıl edindiğini bir mektupta anlattı.

Fortas mektupta şöyle yazmıştı: “Elvis, Memphis'te askere gitmesinden önceki gece, Elvis Graceland'de gece boyu süren bir parti verdi. Sonrasında Rainbow paten pistine gittik. Hepimiz eve vardığımızda Elvis bazılarımızı yukarıya çağırdı ve ordudan döndüğünde giymeyeceğini veya isteyemeyeceğini düşündüğü bazı kıyafetlerini dağıtıyordu. O gece Elvis bana mavi süet ayakkabılar verdi. Bunları yıllardır kullanıyorum.”

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Cuma günü Wiltshire'daki Henry Aldridge & Son müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak ayakkabının 100.000 (4.144.073) ila 120.000 sterlin (4.972.887 TL) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Müzayedeci Andrew Aldridge, ayakkabıları "olabilecekleri kadar ikonik" olarak nitelendirdi.