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'Vatan işgal ediliyor! Buna müsaade eden vatan hainidir' Emekli Albay'dan Afgan göçmen tepkisi

Emekli Albay Murat Yıldız, akın akın sınırı geçen Afgan ve Suriyelilerin videoları için "Vatan işgal ediliyor! Buna müsaade eden vatan hainidir" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:40
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Emekli Albay Murat Yıldız'dan Afgan göçmen tepkisi

'Vatan işgal ediliyor! Buna müsaade eden vatan hainidir' Emekli Albay'dan Afgan göçmen tepkisi
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Editör: Bengü Zorlu

İran sınırını aşıp Türkiye'ye akın akın göç eden Afganların ülkeye girişi sırasında çektikleri görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada geniş yankı bulan videoya bir tepki de Emekli Albay Murat Yıldız’dan geldi.

Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afgan gruplarına bir yenisi daha eklendi. Askerlik çağındaki genç Afganların "Irak sınırından Türkiye'ye giriyoruz" diyerek çektikleri video sosyal medya platformu Tiktok’ta geniş yankı uyandırdı. Tepki çeken bu görüntüler için Emekli Albay Murat Yıldız, “Vatan işgal ediliyor! Buna müsaade eden vatan hainidir!” yorumunda bulundu.

Yüzlerce kaçak göçmenin Türkiye'ye akın ettiği yeni görüntü kameralara yansıdı.

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