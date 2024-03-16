Emekli astsubaylar Maltepe’de miting düzenledi

Kaynak: DHA
Emekli astsubaylar Maltepe’de miting düzenledi
Maltepe'de emekli astsubaylar, özlük haklarını savunmak ve tazminat taleplerini dile getirmek amacıyla bir miting düzenledi.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinliğe, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çeşitli siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Ellerinde döviz ve bayraklarla sloganlar atan emekli astsubaylar, kurulan platformda özlük hakları ve tazminat taleplerini dile getirdi. Mitingde basın açıklamasını okuyan Emekli Astsubay Yalçın Tunçbilek, astsubay camiasının sorunlarının çözümsüz kaldığını belirtti. Tunçbilek, "Uzun yıllar görev hayatına devam ederek emekli olduktan sonra da çektikleri külfetin kıymet dengesi hususunda yeterince kıymet görmemişlerdir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuşmasında, akıllı bir devlet yönetiminin emekli astsubayların yaşamlarını onurla sürdürebilmeleri için gerekli maaşı sağlaması gerektiğini vurguladı. Özdağ, ülkedeki emekli, dul ve yetimlerin durumuna da dikkat çekerek, "Sizler hakkınız olan tazminatı arzu ettiğinizde verilen cevap 'Enflasyonu arttırır, kaynak yok' oluyor. Oysa bu ülkeye 13 milyon sığınmacı ve kaçak getirildi. Bunun 5 milyonu Suriyeli kayıtlı sığınmacı. Bunlara yılda 11 milyar dolar harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

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