Emekli astsubaylar tazminat haklarını istedi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Karadeniz Bölgesi illerinden gelen TEMAD yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla Samsun'da düzenlenen "Astsubaylar Tazminat Haklarını İstiyor" başlıklı toplantıda konuştu.

Emekli astsubaylar tazminat haklarını istedi

Dürgen, astsubayların tazminat sorunlarının artık çözüm bulmasını beklediğini ve Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın astsubayların tazminat hakları ile ilgili verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediğini söyledi.

Astsubayların vatan savunmasında ön saflarda yer alarak canlarını ortaya koyduklarını ve haklarını alırken de önde olmak istediklerini belirten Dürgen, astsubayların masa başında çalışanlarla bir tutulmak istemediğini vurguladı.

Ayrıca astsubaylara tazminat verilmemesinin TSK'ya olan aidiyet duygularını zedelediğini ifade etti ve astsubaylara yapılan haksızlığın önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dürgen, "Astsubaylar 2010 yılından buyana gündemlerinde olan tazminatlar konusunun artık çözümünü bekliyor ve İstiyor. Vatan savunmasında en önde yer alarak canını ortaya koyan astsubaylar, haklarını alırken de önde olmak istiyorlar. Havada, karada, denizde, denizaltında, dağda, bayırda, sınır ötesinde; kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışan Astsubaylar, masa başında çalışanlarla bir tutulmak istemiyorlar. Önce vatan, önce işimiz diyen astsubaylar tazminat bekliyor. Astsubaylara tazminat konusunda hak ettiklerinin verilmemesi, TSK’ya olan aidiyet duygularının zedelenmesine neden olmaktadır. Astsubaylara yapılan haksızlığın önüne geçin. Astsubaylara hep mağduriyet, hep mağduriyet. Duyun artık bu kadar haykırışı, verin tazminatımızı" dedi.

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