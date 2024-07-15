Emekli astsubaylardan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaret

Düzenleme: Kaynak: AA
Emekli astsubaylardan şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaret

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Astsubaylardan Halisdemir'in mezarına ziyaret

Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulanan şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelen Hamza Dürgen ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Dürgen, burada yaptığı konuşmada, istiklalini korumak için ülkenin her köşesine huzur ve güvenlik götüren, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, vatanını canından aziz bilen bir milletin evladı olduklarını söyledi.

Çanakkale'de Türk milletini yok etmek için uğraşan yedi düvele karşı 10 binlerce şehit veren ecdadın torunları olduklarını belirten Dürgen, şunları kaydetti:

"Bütün emperyalist güçlerin Türk milletine karşı verdiği mücadeleye rağmen küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet'i kuran ecdadın evlatlarıyız. Bizler, Türk milletinin emaneti olan tankları, uçakları, silahları, topları bu millete karşı kullanan askeri üniformanın içerisine sığınmış hainlere karşı tek yumruk olup, o tanklara göğüs geren, o silahlara, uçaklara meydan okuyan bir milletiz. 15 Temmuz'da ve bugüne kadar bu toprakları vatan etmek için şehit olmuş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Dürgen, TEMAD olarak şehit meslektaşlarını her yıl ziyaret ettiklerini ve bütün şehitleri andıklarını ifade etti.

Kayseri'den gelen emekli astsubay Mehmet Ali Gül de şehit Ömer Halisdemir için yazdığı şiiri okudu.

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