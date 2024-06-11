Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler

Emeklilere yapılması gereken yüzde 20 ulaşım indirimini uygulamayan işletmelere ise ceza yağmaya başladı. Cezalar emekli başına hesaplanarak kesildi. Denetimlerin bayram tatili boyunca aralıksız süreceği açıklandı. Birçok emekli ise biletini indirimsiz almak zorunda kaldı.

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesi ile birlikte birçok alanda emeklilere indirim yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılması ise kesinleşerek uygulamaya konmuştu.

Kurban Bayramı öncesi çok sayıda emekli bilet almak için otobüs firmalarına yöneldi ancak aldıkları bileklere indirim uygulanmadı.

İLK CEZALAR KESİLDİ

Yapılan şikayetler değerlendiren ve günlük denetimlerde indirim yapılmadığını belirleyen zabıtalar ise ilk cezaları kesmeye başladı. Cezalar emekli başına 2 bin 300 lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU BAŞKANI: BİLGİSAYAR SİSTEMİ YOK

İndirimler hakkında açıklama yapan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, sistemde eksiklikler olduğunu vurgulayarak emeklilerin durumunu doğrulamak için bir bilgisayar sistemin kurulmuş olması gerektiğini söyledi.

Özcan bir sistem kurulması halinde sorunun ancak bayramdan sonra çözülebileceğini belirtti.

İNDİRİM İSTEYENLERE 'ÖYLE BİR ŞEY YOK' DİYORLAR

Bayrampaşa Otogarı’nda Sakarya’ya gitmek için bilek almak isteyen bir emekli ise indirim talep ettiğinde satıcıdan "Öyle bir şey yok. Bize bir şey söylenmedi" yanıtı aldığından yakındı.

Bir çok firma ise Bakanlığın herhangi bir belge gösterilmesine gerek yok demesine karşın indirim isteyen emeklilerden emeklilik belgesi getirmelerini talep etti,