Emekli emniyet müdürü Metin Örel: Cinayetin ipucu katilleri işaret ediyor

Türkiye, cansız bedeni 19 günlük arama sonrası bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı konuşuyor. Eğertutmaz deresi yatağında bir çuval içinde bulunan Güran’ın ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Amcanın alacak verecek nedeniyle babadan intikam almak için Güran’ı öldürebileceği de iddia edildi. Diğer taraftan anne ile amca arasındaki yasak aşk nedeniyle de Güran’ın öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.

“OTOPSİ RAPORU OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK”

İddiaları cinayet uzmanı Emekli Emniyet Müdürü, eski İstanbul Cinayet büro amiri Metin Örel, Yeniçağ’a değerlendirdi. Örel, “Olay yeri incelemeden elde edilen bulgular ve adli tıbbın yapacağı çalışma neticesinde iki yönlü olarak değerlendirilmeli. Otopsi raporu hemen çıkmayacaktır. Ancak buradan çıkacak netice olayın seyrini değiştirecektir. Bu süreçte ise güvenlik kuvvetlerimiz tüm süreci incelemelidir. “Çocuk kaçta okuldan çıktı?, nereye gitti?”, “kimlerle görüştü” tüm sorular cevaplandırılmalıdır” dedi.

“AİLE FERTLERİ DE DAHİL OLUYOR”

Narin cinayetine ilişkin iddialarla ilgili de konuşan Örel, “Kızımızla beraber tüm eşyaları çuvala konularak dereye bırakılmış. Bu delil karartmak için yapılan bir hareket. Çocuklara karşı işlenen suçlarda cinsel istismar neticesinde aile fertleri de dahil oluyor ya da susuyor. Böyle bölgelerde sözü geçen biri varsa onu sözünün üstüne söz söylenmiyor. Kimse sırlarla ilgili konuşmuyor. Diğer taraftan çocukların yasak aşka tanık olması nedeniyle ölümü söz konusu. Genel olarak bu gibi durumlarda ailenin içinden çıkıyor. Genel istatistik bu şekilde. Mesela eskiden yaşanmış bir olayda, teyze altınları çalarken onu gören yeğenini öldürmüştü” ifadelerini kullandı.

“GÖZALTILAR ORGANİZE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Gözaltına alınan aile fertleri ve Narin’in daha önce ölen ablasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Örel, “Ailenin bütün fertlerinin gözaltına alınması da organize olduğunu gösteriyor. Amcanın mesajlarını silmesinin amacı mutlaka, olay tek kişilik değil, karşı tarafta var. Olay sonrası ne yapacaklarına yönelik yazışmaları silmek istedikleri belli. Teknolojik çalışmalarla bunun açığa çıkarılacağına inanıyorum. Ablanın ölümünde de otopsi yapılmalıydı, şüpheli her ölümde bu yapılmalı. Bu olayda telefon kayıtları, HTS kayıtları, çapraz sorgular yapıldıkça gerçek ortaya çıkacaktır” dedi.