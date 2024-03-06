Emekli emniyet müdürüne MOSSAD ajanı gözaltısı. Hızlı eski müdürün geçmişinde İsrail karşıtı ve Filistin’deki zulmü telin ettiği görüldü

İstanbul’da, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi sattıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında emekli 1. sınıf Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk de bulunuyor. Ayberk’in Filistin’deki zulmü eleştirmesi dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu sonucunda, MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, sık sık televizyon programlarına çıkan emekli 1. sınıf Emniyet Müdürü Hamza Turhan Ayberk de yakalandı.

Operasyonun ayrıntılarına göre, özel dedektif Ayberk, para karşılığında MOSSAD’a bilgi sağladı. Ayberk, Türkiye’deki Ortadoğulu kişiler ve şirketler hakkında bilgi topladı ve MOSSAD’a aktardı. Ayrıca, kamu görevlilerinden oluşan bir ekip kurarak MOSSAD’a bilgi temin etti.

MOSSAD&'DAN EĞİTİM ALDI

Ödemelerin kripto para üzerinden yapıldığı iddia ediliyor. MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığıyla özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile iletişime geçtiği belirtiliyor. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından başlangıçta basit işlerde kullanıldı ve 2019’da Belgrad’da MOSSAD tarafından eğitildi.

Ayrıca, Ayberk’in MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanarak ödemeleri resmi kayıtlara yansıtmamak için kripto para üzerinden aldığı iddia ediliyor.

Operasyonun bir diğer iddiasına göre, Ayberk, hedef kişilerin araçlarına takip cihazları yerleştirerek konumlarını anlık olarak MOSSAD’a iletti. Ayrıca, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu ifade ediliyor.

İSRAİL KARŞITIYDI

Emekli gazi emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, konuyla ilgili paylaşımında “Gözaltına alınanlardan biri emekli emniyet müdürü. Şahsın geçmişine baktığımızda İsrail karşıtı ve Filistin’deki zulmü telin eden paylaşımlarını görüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili yaptı açıklamada “Uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” dedi.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları aktardı:

Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve istihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda; İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alet ve çok sayıda dijital materyal, doküman ile dövize el konuldu.