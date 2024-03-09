MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria

Bitcoin ile ilgili olarak, şüphelinin “Victoria” kod adlı ajanla bitcoin hesabı üzerinden para transferi yapmak için anlaştığı ve yaklaşık bir milyon çıkış, dört milyon giriş olduğu tespit edildi.

Şüphelinin banka hesabına, İsrail istihbarat servisi mensubu olduğu düşünülen bir kişiden para transferleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, şüphelinin telefonunda İsrail istihbarat servisinin yurt dışı numaralarıyla yapılan görüşmeler ve İsrail Başkonsolosluğu önündeki bir eyleme ait görüntüler bulunduğu, bu bilgilerin de istihbarat servisiyle paylaşıldığı değerlendirildi.