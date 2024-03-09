MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria

MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria
Kaynak: AA / DHA / İHA
Türkiye’de gerçekleştirilen bir istihbarat operasyonunda, MOSSAD için casusluk yaptığı iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Altı şüpheli tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre, şüphelilerin meslekleri ve banka hesaplarına ulaşıldı. “Victoria” kod adını kullanan bir ajanın, bir şirkette çalışıyor gibi davrandığı belirlendi.
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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 1

Operasyon sonucunda, özel dedektif de dahil olmak üzere yedi kişi gözaltına alındı.

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, “Victoria” kod adlı ajanın, “Global Investigative Services” adlı şirket çalışanı olarak tanıtıp, Slovakya ve Güney Afrika’dan GSM numaraları üzerinden 2019’da ilk teması kurduğu ve dokuz farklı numara ile iletişim kurduğu ifade edildi.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 2

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla altı kişi tutuklandı.

Adalet Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın 2021 Ekim ayından itibaren devam ettiğini ve tutuklu sayısının 63’e yükseldiğini bildirdi.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 3

Şüpheli Hamza Turan A.'nın, MASAK raporuna göre 63 aktif ve 35 kapatılmış banka hesabı olduğu, bu hesapların gizli faaliyetlerini saklamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Ayrıca, şüphelinin diğer kişilerle para transferleri gerçekleştirdiği ve bunların casusluk faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 4

Bitcoin ile ilgili olarak, şüphelinin “Victoria” kod adlı ajanla bitcoin hesabı üzerinden para transferi yapmak için anlaştığı ve yaklaşık bir milyon çıkış, dört milyon giriş olduğu tespit edildi.

Şüphelinin banka hesabına, İsrail istihbarat servisi mensubu olduğu düşünülen bir kişiden para transferleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, şüphelinin telefonunda İsrail istihbarat servisinin yurt dışı numaralarıyla yapılan görüşmeler ve İsrail Başkonsolosluğu önündeki bir eyleme ait görüntüler bulunduğu, bu bilgilerin de istihbarat servisiyle paylaşıldığı değerlendirildi.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 5

İstihbarat operasyonları kapsamında, İranlı bireylerin takip edildiği sırada, şüpheli Funda K. ve Hamza Turan A. aile gibi davranarak dikkat çekmemeye çalışmışlar.

Funda K., sigorta kaydı olan bir satış elemanı olarak gözükürken, Hamza’nın yönlendirmesiyle sahte bir Instagram hesabı üzerinden bir yabancıyla iletişime geçmiş ve bu kişinin karakola çağrılmasını sağlamış.

Bu kişinin karakola giriş ve çıkış görüntüleri, Hamza tarafından İsrail istihbarat servisine gönderilmiş.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 6

Mehmet Y., İstanbul Vergi Dairesi’nde memur olarak görev yapmakta ve şirket bilgilerine kolayca erişebilmekteydi.

Olağandışı bir şekilde 24 aktif ve 12 kapatılmış banka hesabına sahip olan Mehmet Y.'nin hesabına, Hamza Turan A. tarafından toplamda 59 bin 501,20 TL transfer edilmiş.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 7

Özkan Ş., polislikten ihraç edilmiş ve birçok adli suç kaydı bulunan bir bireydi.

Olağanüstü bir şekilde 36 aktif ve 34 kapatılmış banka hesabına sahip olan Özkan Ş.'nin hesaplarına, çoğunlukla polis memuru olan kamu görevlilerinden para transferleri yapılmış.

Ayrıca, hesabına 74 bin 47 dolar ve euro değerinde döviz girişi olduğu ve telefonunda “TC’si bulunup oteline de bakılacak” şeklinde bir not bulunduğu, bu notun casusluk faaliyetleriyle ilgili olduğu düşünülmüş.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 8

Ömer Burak G., polis memurluğundan istifa etmiş ve birçok adli suç kaydı bulunan bir bireydi.

45 aktif ve 30 kapatılmış banka hesabına sahip olan Ömer Burak G.'nin hesapları arasında, 2023 yılında 279 milyon 64 bin 194 TL para girişi ve 9 milyon 685 bin 174 dolar para transferi gerçekleşmiş.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 9

İsmail K. ve Ercan K., her ikisi de ihraç edilmiş polis memurlarıydı ve olağandışı bir şekilde çok sayıda aktif ve kapatılmış banka hesaplarına sahiplerdi.

Bu hesapların, suçtan elde edilen gelirlerin takibini zorlaştırmak amacıyla kullanıldığı düşünülmekteydi.

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MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesaplarından neler çıktı neler. Kimi polis kimi memur. Kod adı: Victoria 10

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısına göre, şüpheliler İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına bilgi toplama, takip etme ve fotoğraflama gibi eylemleri gerçekleştirmişler ve bu eylemler sonucunda elde ettikleri menfaatleri farklı hesaplar ve kripto para aracılığıyla gizlemeye çalışmışlar.

Bu eylemlerin siyasal casusluk suçunu oluşturduğu belirtilmiş.

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