Emekli hakkı elde edenler düşük maaş almamak için SGK’nın kapısına dayandı

SGK, 2024 yılı ocak-haziran dönemine ait sosyal güvenlik istatistiklerini açıkladı. SGK verilerine göre bir yılda emekli olanların sayısında 1 milyondan fazla artış olduğu gözlemlendi.

2024 yılı içerisinde emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılı verenlere göre maaşında yüzde 35 kayıp olmayacak. Bu noktada emekli sayısındaki artış dikkat çekti. SGK tarafından ise yeni veriler paylaşıldı. 2024 yılı ocak-haziran dönemine ait sosyal güvenlik istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında kaç kişi emekli olduğu ortaya çıktı.

EMEKLİ SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Emekli maaşı alan kişi sayısı yılın ilk yarısında 11.7 milyonu geçti. Yılın ilk yarısında 253 bin 844 SSK’lı, 21 bin 474 Bağ-Kur’lu ve 6 bin 848 memur emeklilik hakkı kazanmış. Geçen senenin temmuz ayında emekli aylığı bağlanan kişi sayısı 10 milyon 731 binin üzerine gelirken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 11.7 milyona çıktığı belirtildi. Son bir yılda 1 milyonun üzerinde emekli olduğu aktarıldı.

YÜZDE 35 FAZLA MAAŞ ALMAK İÇİN EMEKLİ OLUYORLAR

Emekli sayısındaki artışın nedeni olarak ise 2024 yılı içerisinde emekli olanların 2025 yılında emekli olanlar arasındaki maaş farkından dolayı olduğu da belirtiliyor. Aralık ayına kadar emekli olacak kişiler Ocak ayında emekli olacaklara göre yüzde 35 fazla maaş alacak. Bu durum emeklilik sistemindeki sorunu gözler önüne seriyor. Bir yıl içerisinde 1 milyon üzeri emekli artışı olmasına bu sorunun kaynak olduğu gösteriliyor.

İKTİDAR SORUNA KARŞIN HAREKETE GEÇTİ

İktidar, ise bu sorunun önüne geçmek adına emeklik sisteminde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Yapılacak olan formül ise ortaya çıktı. 2024 yılında emekli olmaya hak kazanan bir kişi eğer dilekçesini 2026 yılında verirse, emekli aylığı; 2024-2025-2026 yıllarındaki katsayılara göre ayrı ayrı hesaplanacak. Yapılan hesaplamaya göre hangi yıla ilişkin aylık daha yüksek çıkarsa, aylık o yılın verilerine göre hesaplanarak bağlanacak. Ancak zorunlu olarak düzenleme yapılması gerekiyor.