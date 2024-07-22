Emekli Halk Kart uygulaması için tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi açılış töreninde, sonrasında ise Beyoğlu Belediyesi Emekli Evi ziyaretinde partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak ve sosyal yardımları yaygınlaştırmak için “Emekli Halk Kart” uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı.

"Emekli Halk Kart" çalışmalarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SODEM'de "Emekli Halk Kart" uygulaması için bir birim kurulurken, birimde karta ilişkin çalışma prensipleri oluşturuluyor.

"Emekli Halk Kart" çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması beklenirken, mevcut kart uygulamaları inceleniyor, aksayan yönler, öneri ve eleştiriler, yenilikler ve teknik altyapı uygunluğu gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor.

DOĞAL GAZ, SU VE GIDA ALIŞVERİŞİNDE KULLANILABİLECEK

Uygulamayla ilgili bir yönerge hazırlanması, yeni logo tasarlanması da yapılacak çalışmalar arasında. 412 belediyede uygulanması planlanan "Emekli Halk Kart" gıda alışverişlerinde, doğal gaz ve su faturası ödemelerinde de kullanılabilecek.

CHP'li bazı belediyelerde var olan sosyal yardım kartları kullanılmaya devam edecek, emeklilerin kullanacağı kartların üzerlerine ek olarak "Emekli Halk Kart" logosu eklenecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BAŞLAYACAK

Sosyal yardımlarda kart uygulamasına geçmemiş belediyeler içinse yeni kart çıkarılacak ve "Emekli Halk Kart" logosu konulacak. Öncelik büyükşehir belediyelerinde olacak. Ardından uygulama kademeli olarak tüm CHP'li belediyelere yaygınlaştırılacak.

Kademelendirmenin nüfusa göre yapılması üzerinde duruluyor. Buna göre nüfusu belirli bir yoğunluğun üzerinde olan il ve ilçe belediyeleri öncelikli olacak. İlk yılın sonunda en düşük nüfus yoğunluğuna sahip belediyelerde de kart uygulaması hayata geçirilmiş olacak. Kartlarda belediyenin logosunun yanı sıra Emekli Halk Kart logosu ve kart sahibinin ismi-soyismi ve kart numarası yer alacak.

KENT LOKANTALARI AÇILMAYA DEVAM EDECEK

Edinilen bilgiye göre CHP belediyeleri bütçe olanakları içerisinde başta emekliler olmak üzere geçim sıkıntısı çeken, gıdaya erişimde zorluk yaşayan ve dezavantajlı gruplardan yurttaşlar için sosyal yardımlarını sürdürecek.

Belediyelere, kent lokantaları açılması, gıda bankalarının kurulması, Emekli Halk Kart desteğinin verilmesi, sosyal tesis ve kreş sayısının arttırılması, ulaşım desteklerinin sürdürülmesi ve sağlık hizmetleri ya da hasta bakımı gibi hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda talimat verildiği öğrenildi.