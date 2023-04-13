Emekli maaş ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağı duyuruldu. Buna göre, emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar.

SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesinin ödemesi yarın yapılacak.

Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olan emeklilere ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarına yatacak.

Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olan emeklilerin aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da hesaplara yatacak. Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların da 18 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılmış olacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenmiş olacak.