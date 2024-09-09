Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'

Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'
Düzenleme: Kaynak: Milliyet

Uzman isimlerden, 2025 Ocak ayı emekli maaş zammına ilişkin tahmin geldi.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 1

Yılda iki kez belirlenen emekli maaşı zammı, ilk çeyrekte yüzde 24,73 olarak açıklanmıştı. İkinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verileri belli oldukça piyasada emekli maaşlarına ilişkin senaryolarda ortaya çıkıyor. En son, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verisi duyurulmuştu. Uzman isimler Muhammed Bayram ve Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 2

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi temmuzda yüzde 24,73 oranında çıkmıştı. Yılda iki kez zam yapılan emekliler ilk yarıyılda enflasyon verisine göre zam almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam alırken, memur emeklileri de toplu sözleşmeden dolayı yüzde 19,31 oranında zam maaşlarına yansıtılmıştı.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 3

Kök maaşı 8 bin 23 TL ve altında olan bazı emekliler, aldığı yüzde 24,73 zam ile maaşları 10 bin TL’ye gelememişti. Hükümet, ‘sıfır zam’ riski olan emekliler için, kök aylıklarına yüzde 24,73 zammının yanı sıra hazine desteğini ekleyerek 12 bin 500 TL seviyesine getirmişti.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 4

Açlık sınırı ise 19 bin 234 TL’ye ulaşarak emekli maaşlarına büyük fark attı. Pek çok emekli, maaşlarına yapılan zamdan memnun olmadıklarını dile getiriyor. Son olarak bir grup emekli TÜİK binasına domates fırlatarak, tepkilerini göstermişti.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 5

İlk yarıyılda belirlenen emekli maaşında, şimdi ise gözler ocak ayında yapılacak olan ikinci zamma çevrildi. En son, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Emeklilerin maaş zammının ortaya çıkması için geride 4 veri kaldı.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 6

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ve SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet Gazetesi’ne konuştu. İkili, açıklanan enflasyon verisi ve OVP’deki yıl sonu enflasyonuna göre ne oranda emekliye maaş zammı çıkacağına ilişkin tahmin hesaplamalarını paylaştı.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 7

Bayram, Ağustos ayı enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı ile yüzde 5.78 zammın kesinleştiğinin altını çizerken, “Emekli zammının belli olmasına 4 ay daha var. 4 ay boyunca yüzde 2 civarında bir enflasyon farkı olursa yüzde 15’lik enflasyon farkı doğacak diyebiliriz. En düşük emekli aylığına yüzde 15 oranında zam yapılırsa 14 bin 345 TL yapar. Yüzde 20 oranında zam yapılırsa bu durumda en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselir” ifadelerini kullandı.

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Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı' 8

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, OVP’de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan yüzde 41,5 üzerinden ne oranda zam yapılacağını duyurdu. Yılmaz, “2024’ün ilk yarıyılı olan yüzde 24,73’lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45’lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum. En düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye yüzde 13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.

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