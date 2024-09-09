Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, OVP’de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan yüzde 41,5 üzerinden ne oranda zam yapılacağını duyurdu. Yılmaz, “2024’ün ilk yarıyılı olan yüzde 24,73’lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45’lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum. En düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye yüzde 13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.