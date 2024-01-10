Emekli maaşına büyüme zammı geliyor. Yandaş gazete sır gibi saklanan oranı sızdırdı

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Emekli maaşına büyüme zammı geliyor. Yandaş gazete sır gibi saklanan oranı sızdırdı
SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle oluşan 11-12 puanlık farkın kapanması için büyüme zammı geleceğini Yeni Şafak Gazetesi açıkladı. Yandaş gazete en düşük emekli maaşının kaç TL olacağını da duyurdu.

Yeni Şafak Gazetesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak olan zam oranını sızdırdı. Gazeteye göre, emeklilerin maaşlarına yalnızca yüzde 37,56 enflasyon farkı değil, aynı zamanda 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 4,7 büyüme oranı da yansıtılacak.

Böylece, emeklilerin maaşlarına yüzde 42,27 ile yüzde 46,6 arasında bir zam yapılması planlanıyor. Gazete, en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 TL’den 11 bin TL’ye çıkartılacağını iddia etti.

"ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Bu iddiaların doğrulanması için, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen taslak çalışmanın tamamlanması ve Meclis’e sunulması gerekiyor. Taslak çalışmada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zammın daha yüksek olması için ekonomi yönetiminin çeşitli formüller üzerinde çalıştığı belirtildi.

Zam oranlarının kesinleşmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarına zam uygulanacak.

Hakları olan zammı alabilmek için büyük uğraş verdiklerini söyleyen emekliler "Bu durumu Cumhuriyet ikramiyesinde de yaşadık. Şimdi yine aynı olayın benzerini yaşıyoruz. En düşük maaş 11 bin TL olacak deniyor. 11 bin TL'ye kiralık ev bulurlarsa hemen taşınırım. Bu parayla yaşamaya çalışacağız. SSK ve Bağ-Kur emeklisi üvey evlat muamelesi görüyor" dediler.

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