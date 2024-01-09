Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı

Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı alan kamu çalışanları ve memur emeklileri, 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 37,57’lik enflasyon nedeniyle yüzde 34,25 ilave zam daha aldı.
Böylece memur ve emeklilerin maaşları yüzde 49,25 oranında arttı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik enflasyon farkını maaşlarına yansıttı.
Zamlı maaşlar ve enflasyon farkları 15 Ocak’ta ödenecek.
FATİH PORTAKAL SIZAN BİLGİYİ PAYLAŞTI
Öte yandan gazeteci Fatih Portakal da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamla ilgili içeriden zızan gelişmeleri aktardı.
Fatih Portakal’ın açıklamaları şöyle:
“SSK ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlar, maaşlarına yapılacak olan zam konusunda kesin bilgileri beklerken, 16 Ocak'a kadar devam edecek olan çalışmaların sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
İki farklı senaryo üzerinde duruluyor:
Birincisi, emekli maaşlarının 10 bin liranın üzerine çıkarılması senaryosu, bu durum seyyanen bir zam anlamına gelir ve bunun için yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Emekliler, maaşlarını ne zaman alacakları konusunda endişeli bekleyiş içerisindeyken, belirtilene göre bu zam sadece yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.
Bahsedilen zammın ay sonuna kadar yetiştirileceği belirtiliyor; bu da demek oluyor ki önce emekli maaşları ödenecek ve ardından birkaç gün içerisinde de zam farkları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.”