Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı

Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal, canlı yayında emeklilere müjde verdi. Fatih Portakal, SSK ve Bağ-Kur zamları için içeriden kendisine sızan bilgiyi açıkladı.
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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 1

Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı alan kamu çalışanları ve memur emeklileri, 2023 yılının ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 37,57’lik enflasyon nedeniyle yüzde 34,25 ilave zam daha aldı.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 2

Böylece memur ve emeklilerin maaşları yüzde 49,25 oranında arttı.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 3

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57’lik enflasyon farkını maaşlarına yansıttı.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 4

Zamlı maaşlar ve enflasyon farkları 15 Ocak’ta ödenecek.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 5

FATİH PORTAKAL SIZAN BİLGİYİ PAYLAŞTI

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamla ilgili içeriden zızan gelişmeleri aktardı.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 6

Fatih Portakal’ın açıklamaları şöyle:

“SSK ve Bağ-kur emeklisi olan vatandaşlar, maaşlarına yapılacak olan zam konusunda kesin bilgileri beklerken, 16 Ocak'a kadar devam edecek olan çalışmaların sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 7

İki farklı senaryo üzerinde duruluyor:

Birincisi, emekli maaşlarının 10 bin liranın üzerine çıkarılması senaryosu, bu durum seyyanen bir zam anlamına gelir ve bunun için yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 8

Emekliler, maaşlarını ne zaman alacakları konusunda endişeli bekleyiş içerisindeyken, belirtilene göre bu zam sadece yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 9

Bahsedilen zammın ay sonuna kadar yetiştirileceği belirtiliyor; bu da demek oluyor ki önce emekli maaşları ödenecek ve ardından birkaç gün içerisinde de zam farkları hesaplanarak hesaplara yatırılacaktır.”

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Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı 10
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